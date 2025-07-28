В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: PEPSI/ MIRINDA/7 UP различни видове 2,5 л РЕТ – цена 2,29 лв.; LACRIMA Сирене Екстра от краве мляко 800 г – цена 6,54 лв.; DEVIN Вода различни видове 11 л PET – цена 3,19 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия трипластова различни видове 32 + 16 бр. – цена 18,99 лв.; Сладолед различни вкусове 8 x 120 мл/ 608 г – цена 6,49 лв.; ЗЛАТНО ДОБРУДЖАНСКО Олио Слънчогледово олио 1 л – цена 2,39 лв.; Червено грозде без семки 500 г – цена 3,99 лв.; Авокадо Hass готово за консумация бр. – цена 0,99 лв.; Букет рози различни цветове 30 см 11 рози в букет – цена 5,99 лв.; Хризантема в подаръчна опаковка Градинско растение Ø14 см бр. – цена 12,99 лв.; Хризантема Градинскo растениe Ø12 см бр. – цена 5,99 лв.; Хризантема Градинско растение Ø23 см бр – цена 15,99 лв.; СТАРИЯ ЛОВЕЦ Странджанско дядо 600 г – цена 9,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

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Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 28 Юли – 03 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 01 Юли – 30 Юли 2025