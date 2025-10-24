Кауфланд Каталог Брошура 27 Октомври – 02 Ноември 2025 и 20 Октомври – 26 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: NESCAFE Кафе капсули Dolce Gusto различни видове 16 бр. 88 – 256 г – цена 8,99 лв.; COCA-COLA/ FANTA/SPRITE 2 л PET – цена 2,59 лв.; Свински бут без кост, кг Цена 6,29 лв. / 3,22 € до 5 кг на покупка.; REXONA Дезодорант различни видове 200 мл – цена 4,99 лв.; Бяла багета 110 г – цена 0,25 лв.; Конвектор CHB-2000 3 степени. 3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ – цена 39,99 лв.; Жълт лук, кг – цена 0,69 лв.; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ Стайно растение Ø9 см /без кашпа/ бр. ЗА НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 14,99 лв.; Бейби чушки 200 г в опаковка – цена 1,99 лв.; Червени чушки Калифорния кг – цена 5,69 лв.; Жълти чушки Калифорния кг – цена 5,69 лв.; Зелени чушки Калифорния кг – цена 5,69 лв.; Люти чушки Халапеньо кг – цена 4,49 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025

