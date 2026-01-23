Кауфланд Каталог Брошура 26 Януари – 01 Февруари 2026 и 19 Януари – 25 Януари 2026

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: ITALPIZZA Пица Numero Uno различни видове 410 – 440 г – цена 2,55 €; COSTA D‘ORO INTEGRALE Маслиново масло екстра върджин нефилтрирано Италия 1 л – цена 7,39 €; БУЛГАРЧЕ Кашкавал от краве мляко 2×400 г – цена 6,13 €; COCA-COLA/ FANTA/SPRITE различни видове 3×1,5 л PET – цена 3,06 €; Микс бейби салатки с или без рукола – цена 1,53 €; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см височина: 50 – 70 см 9+ цвята бр. – цена 7,41 €; Цветна орхидея Фаленопсис Стайно растение различни цветове оцветена допълнително Ø12 см бр. – цена 9,20 €; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ Стайно растение Ø12 см бр. – цена 10,22 €; LUENGO Нахут или Боб сварен 570 г – ценa 1,17 €; NESCAFE Разтворимо кафе 3в1 20 х 15,5 г 310 г €; LINDT LINDOR Шоколадови бонбони различни видове 200 г – цена 5,11 €; МОЛЕРИТЕ Луканка, Бабек или Бански старец “Крафт серия” без Е-добавки 220 г – цвна 4,59 € и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 26 Януари – 01 Февруари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 05 Януари – 31 Януари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 26 Януари – 01 Февруари 2026

Кауфланд Каталог Брошура 26 Януари – 01 Февруари 2026