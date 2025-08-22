Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025 и 18 Август – 24 Август 2025

Публикувано в на 22 август 2025 Mladen

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: COCACOLA/ FANTA/ SPRITE 1,5 л PET – цена 2,19 лв.; Баничка тип пура различни видове от нашата пекарна 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; Свинска плешка без кост от свежата витрина, кг – цена 5,99 лв.; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,89 лв.; ARIEL Прах 40 пранета Гел 35/40 пранета Капсули 26/30 пранета различни видове – цена 18,99 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия трипластова различни видове 32 + 16 бр – цена 18,99 лв.; Прахосмукачка WD2 Plus за сухо и мокро почистване, контейнер 12 л – цена 99,99 лв.; Букет рози различни цветове 39 см 9 рози в букет – цена 8,49 лв.; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см, СЛЪНЧЕВО, ДО ПОЛУСЯНКА бр – цена 4,49 лв.; Бегония Градинско растение Ø12 см, СЛЪНЧЕВО, ДО ПОЛУСЯНКА бр. – цена 8,99 лв.; Ехинокактус Стайно растение Ø12 см бр. – цена 8,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025

Кауфланд Каталог Брошура 25 Август – 31 Август 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
HIT Max Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025 HIT Max Каталог Брошура 28 Август – 03 Септември 2025 и 14 Август – 27 Август 2025

В новия каталог и брошура на HIT Max ще откриете: Свинско месо за шишчета с подправки 1 ...
ProMarket Каталог Брошура 24 Август – 04 Септември 2025 ProMarket Каталог Брошура 24 Август – 04 Септември 2025

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Бонбони Шутърс разл. видове Рошен 150 г - цена 3,99 ...
Билла Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025 Билла Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: БЪЛГАРСКА ФЕРМА Прясно пилешко филе 650 г - цена 6,99 ...