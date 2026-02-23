Кауфланд Каталог Брошура 23 Февруари – 01 Март 2026

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: Баничка U-образна различни видове 120 г – цена 0,43 €; Лютеница едро смляна различни видове 3 x 550 г – цена 8,18 €; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см 50 – 70 см 9+ цвята бр. за НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 8,17 €; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ Стайно растение Ø12 см бр. – цена 11,75 €; Роза микс Стайно растение 10,5 см бр. – цена 2,50 €; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см бр – цена 2,04 €; Каланхое Стайно растение Ø10,5 см бр. за НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 2,55 €; Миниорхидея в керамика Стайно растение Ø6 см бр. ЗА НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 7,66 €; Цветна орхидея Фаленопсис Стайно растение различни цветове оцветена допълнително Ø12 см бр. ЗА НЕПРЯКА СЛЪНЧЕВА СВЕТЛИНА – цена 9,20 €; Филе Елена от свинско контрафиле сушено около 40 дни кг – цена 14,05 €; РОДОПСКО ЧУДО Кисело мляко с каймак 4% масленост 1,2 кг – цена 2,80 €; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Сирене от овче, козе или биволско мляко 400 г – цена 5,11 € и много други.

