Кауфланд Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025 и 15 Септември – 21 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Селска вита баничка различни видове от нашата пекарна 120 г – цена 0,89 лв.; Свинско филе варено-пушено от свежата витрина, кг – цена 19,99 лв.; Елена Сирене от краве мляко от свежата витрина кг – цена 12,99 лв.; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,79 лв.; COCA-COLA/ FANTA/ SPRITE различни видове 1,5 л PET – цена 2,19 лв.; Брей Кисело мляко 2% масленост от българско краве мляко 400 г – цена 0,99 лв.; Брей Лютеница едро смляна различни видове от българска капия 550 г – цена 5,99 лв.; Свинско филе Монтана с поръска от прясно смлян черен пипер кг – цена 25,99 лв.; ПЕРЕЛИК Суджук, Бабек, Луканка или Сушеница 160 – 200 г – цена 5,49 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал Бонония пушен 380 г – цена 10,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

