Кауфланд Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025 и 15 Септември – 21 Септември 2025

Публикувано в на 19 септември 2025 Mladen

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Селска вита баничка различни видове от нашата пекарна 120 г – цена 0,89 лв.; Свинско филе варено-пушено от свежата витрина, кг – цена 19,99 лв.; Елена Сирене от краве мляко от свежата витрина кг – цена 12,99 лв.; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,79 лв.; COCA-COLA/ FANTA/ SPRITE различни видове 1,5 л PET – цена 2,19 лв.; Брей Кисело мляко 2% масленост от българско краве мляко 400 г – цена 0,99 лв.; Брей Лютеница едро смляна различни видове от българска капия 550 г – цена 5,99 лв.; Свинско филе Монтана с поръска от прясно смлян черен пипер кг – цена 25,99 лв.; ПЕРЕЛИК Суджук, Бабек, Луканка или Сушеница 160 – 200 г – цена 5,49 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал Бонония пушен 380 г – цена 10,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 15 Септември – 21 Септември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 15 Септември – 21 Септември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 15 Септември – 21 Септември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025

Кауфланд Каталог Брошура 22 Септември – 28 Септември 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
ProMarket Каталог Брошура 21 Септември – 02 Октомври 2025 ProMarket Каталог Брошура 21 Септември – 02 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на ProMarket ще откриете: Крем за мазане Hochland разл. видове 200 г - цена ...
Билла Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 Билла Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Корнишони Градините в с. Милево, гр. Петрич, с. ...
Flora Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 Flora Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Flora ще откриете: СВИНСКИ ДЖОЛАН БЕЗ КОСТ ΚΓ ΟΧΛΑΔΕH ПРОДУКТ - ...