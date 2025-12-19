Кауфланд Каталог Брошура 22 Декември – 28 Декември 2025 и 15 Декември – 21 Декември 2025 и Каталог Коледа 2025

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: Коледна погача с поръска лен и сусам 770 г – цена 5,99 лв.; ХАПНИ Руска салата с шунка 2×400 г – цена 2,49 лв.; NESCAFE Кафе капсули Dolce Gusto различни видове промопакет 3 x 16 бр. – цена 25,99 лв.; ФАМИЛИЯ Точени кори Maxi промопакет 2 x 400 г – цена 3,99 лв.; COCA COLA/ FANTA/SPRITE\ 3×2 л PET – цена 6,78 лв.; Филе Елена от свинско контрафиле сушено 30 дни кг – цена 23,99 лв.; Свински бут без кост кг – цена 7,99 лв.; Фикус Женшен в керамика Стайно растение Ø12 см бр. за ЧАСТИЧНО СЛЪНЦЕ, ПОЛУСЯНКА – цена 19,99 лв.; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см бр. – цена 3,79 лв.; Коледниче (Шлумбергера) Стайно растение Ø9 см бр – цена 4,99 лв.; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ Стайно растение Ø12 см бр. – цена 19,99 лв.; Миниорхидея в керамика Стайно растение Ø6 см бр. – цена 12,99 лв.; Антуриум в керамика Стайно растение Ø9 см бр. – цена 14,99 лв.; Хляб със семена поръска от слънчогледово, сусамово, ленено и маково семе 700 г – цена 1,79 лв.; Баничка U-образна различни видове 120 г – цена 0,94 лв.; Пърленка мини по оригинална сръбска рецепта 50 г – цена 0,19 лв.; Донът без яйца без оцветители без консерванти 56 – 73 г – цена 1,19 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

