В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Хляб Добруджа нарязан с жива закваска 500 г (1 кг = 1,98ЛВ.) (1 кг = 1,01€) – цена 0,99 лв.; БОЖЕНЦИ Кисело мляко 2,2% масленост 40 – цена 1,29 лв.; ОЛИНЕЗА Лютеница традиционна фино смляна 520 г – цена 3,99 лв.; NESCAFE Разтворимо кафе 2 в 1 или 3 в 1 различни видове 8 – 17 г – цена 0,29 лв.; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,89 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø23 см бр – цена 19,99 лв.; Растение Хелоуин в метална саксия Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Букет лалета различни цветове 35 см 7 лалета в букет – цена 9,99 лв.; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Фикус Бенджамин Стайно растение Ø14 см бр. – цена 14,99 лв.; Миникалуна Градинско растение Ø6 см бр. – цена 13,99 лв.; Филе Елена от свинско контрафиле сушено около 40 дни подправено с чубрица и черен пипер кг – цена 32,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

Кауфланд Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025

