Кауфланд Каталог Брошура 20 Май – 26 Май 2024 и 13 Май – 19 Май 2024

В новата брошура-каталог на Кауфланд ще откриете: Пица Маргарита, замразена, 3 x 300 г (1 кг = 7,22) – цена 6,49 лв.; NUTELLA Лешников крем, 1 кг (1 кг = 11,99) – цена 11,99 лв.; TCHIBO Мляно кафе Family, 500 + 50 г (1 кг = 12,71) – цена 6,99 лв.; Цена с KAUFLAND CARD MERCI Шоколадови бонбони, различни видове, 210 – 250 г (1 кг = от 27,96) – цена 6,99 лв.; Цена с KAUFLAND CARD ДОМЛЯН Кашкавал за ценители от краве мляко, 600 г (1 кг = 23,32) – цена 13,99 лв.; Цена с KAUFLAND CARD ХОРЦЕТО Лютеница фино смляна, 560 г (1 кг = 6,77) – цена 3,79 лв.; Цена с KAUFLAND CARD Milka Кексчета, различни видове, 140 – 175 г (1 кг = от 19,95) – цена 3,49 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

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Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

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Кауфланд Каталог Брошура 13 Май – 19 Май 2024

Кауфланд Каталог Брошура 13 Май – 19 Май 2024