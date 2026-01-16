Кауфланд Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026 и 12 Януари – 18 Януари 2026

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: Баничка тип пура избрани видове 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; ЕЛЕНА Сирене от краве мляко метална кутия 800 г – цена 11,99 лв.; МОРЕНИ Тунквана вафла различни видове 34 – 36 г – цена 0,59 лв.; Лютеница едро смляна различни видове 300 г – цена 3,48 лв.; DEVIN Вода различни видове промопакет 6 х 1,8 л PET – цена 4,48 лв.; Минироза в керамична саксия – сърце Стайно растение Ø6 см бр. – цена 7,98 лв.; Цветна орхидея Фаленопсис Стайно растение различни цветове оцветена допълнително Ø12 см бр. – цена 17,99 лв.; Странджанско 30,16€ 58,99ЛВ. дядо сурово-сушено от свинско месо с червен пипер, кг – цена 29,98 лв.; СТАРИЯ ЛОВЕЦ Ловджийски деликатес 400 г – цена 5,48 лв.; КФМ Луканка слайс различни видове 200 г – цена 6,49 лв.; Горнооряховски суджук от 97% говеждо месо 200 г – цена 6,98 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Сирене от овче мляко 900 г – цена 19,99 лв.; МЕРОНЕ Добруджански кашкавал гюбек 500 г – цена 10,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

