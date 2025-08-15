Кауфланд Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025 и 11 Август – 17 Август 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: NESCAFE Разтворимо кафе 2в1 или 3в1 10 бр. х 8 – 17 г 80 – 170 г – цена 2,99 лв.; FAMILIA COLLECTION Сладолед различни вкусове 464 – 529 г/ 900 мл – цена 6,99 лв.; BARNI Кексче различни вкусове 150 г – цена 2,19 лв.; Белииса Кашкавал от краве мляко от свежата витрина кг – цена 16,99 лв.; Пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина кг – цена 3,79 лв.; Свинско филе варено-пушено от свежата витрина кг – цена 9,99 лв.; Люти чушки Лесковачка джинка 250 г – цена 3,99 лв.; Гербер Стайно растение Ø9 см бр. – цена 5,99 лв.; ОРЕХИТЕ Шпек различни видове 600 г – цена 14,99 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% масленост 250 г – цена 5,49 лв.; Яйца от клетъчно отглеждани кокошки размер М 10 бр – цена 3,69 лв.; PRESIDENT Топено сирене секторно различни вкусове 140 г – цена 4,29 лв.; ДОМЛЯН Кашкавал за ценители от краве мляко 600 г – цена 15,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

Кауфланд Каталог Брошура 18 Август – 24 Август 2025

