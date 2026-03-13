Кауфланд Каталог Брошура 16 Март – 22 Март 2026 и 09 Март – 15 Март 2026

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: Филе Елена сурово-сушенo поръска от чубрица и червен пипер, 1 кг – цена 12,77 €; Кашкавал от краве мляко 2 x 400 г – цена 7,15 €; Млечен шоколад различни видове 4х80 г – цена 3 €; ВЕЛИНГРАД Mинерална вода промопакет 5+1 x 1,5 л – цена 2,04 €; ARIEL Color Гел 2 х 80 пранета Капсули 2 х 60 пранета – цена 24,99 €; FAMILIA Тоалетна хартия трипластова различни видове промопакет 32 + 16 бр – цена 9,20 €; Прахосмукачка WD2 Plus за сухо и мокро почистване,контейнер 12 л – цена 51,22 €; Фарфале, Лингуини или Паеля готови ястия 300 г – цена 3,98 €; COCO RICO Обезкостен пилешки бут с кожа варено- пушен кг – цена 7,92 €; COCO RICO Печени пилешки кюфтенца 220 г – цена 1,53 €; AMADORI Пилешки шницели или хапки панирани Италия 300 г – цена 2,04 €; AMADORI Пилешки крила различни видове Италия 500 г – цена 3,48 € и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

