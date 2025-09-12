Кауфланд Каталог Брошура 15 Септември – 21 Септември 2025 и 08 Септември – 14 Септември 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: БЕЛИИСА Сирене от краве мляко 2×400 г – цена 11,49 лв.; ОРЕХИТЕ Шпеков салам различни видове 230 г – цена 5,99 лв.; LINDT LINDOR Шоколадови бонбони различни видове 200 г – цена 12,99 лв.; PEPSI/ MIRINDA/ 7 UP различни видове 2 л РЕТ – цена 1,99 лв.; Хляб със закваска 500 г – цена 1,49 лв.; Пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина кг – жцена 3,99 лв.; Поничка с плодов пълнеж различни видове 65 г – цена 0,79 лв.; Закуска с пекан и кленов сироп 85 г – цена 0,99 лв.; Закуска с пушено сирене и шунка 80 г – цена 0,99 лв.; Закуска с топено сирене 110 г – цена 0,99 лв.; Баничка тип пура различни видове 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; Геврек със сирене и сусам 100 г – цена 0,99 лв.; Пърленка Артизан с квас 160 г – цена 0,69 лв.; Микс бейби салатки с или без рукола 200 г – цена 2,99 лв.; Босилек, Джоджен или Девесил бр – цена 1,49 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø13 см бр. – цена 7,99 лв.; Драцена копф микс Стайно растение Ø12 см бр. – цена 7,49 лв.; Драцена Маргината Стайнo растениe Ø10,5 см бр. – цена 7,49 лв.; МОЛЕРИТЕ Панагюрска луканка 400 г – цена 15,99 лв.; Свински врат Монтана с крехка коричка и със смлян черен пипер, кг – цена 24,99 лв.; КФМ Луканка слайс различни видове 200 г – цена 6,49 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

