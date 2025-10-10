Кауфланд Каталог Брошура 13 Октомври – 19 Октомври 2025 и 06 Октомври – 12 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: Комбиниран перфоратор PKHAP 20 V, без батерия и зарядно – цена 119,90 лв.; Земел със сусам 60 г (1 кг = 1,84ЛВ.) – цена 0,11 лв.; МЛЕКАРКАТА Краве масло 82% масленост 2×250 г – цена 8,99 лв.; PERSIL Гел избрани видове 2×30/33 пранета – цена 2499 лв.; ОРЕХИТЕ Луканка Смядовска 2×180 г – цена 11,99 лв.; TCHIBO ESPRESSO Мляно кафе различни видове 2×250 г – цена 16,99 лв.; ZEBRA Кухненска ролка Décor двупластова 150 листа 2×1 бр – цена 4,59 лв.; Домати мини Рома сладки и сочни 500 г – цена 4,49 лв.; БЕЛЕНСКО Сирене от краве мляко 2×400 г – цена 11,99 лв.; MILKI DREAM Кашкавал от краве мляко, Германия 2×400 г – цена 10,79 лв.; FIVEPI Едам, Гауда, Кашкавал или Моцарела от краве мляко Нидерландия 2×350 г – цена 12,69 лв. и много други.
Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.
– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.
Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.
За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg
