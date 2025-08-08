Кауфланд Каталог Брошура 11 Август – 17 Август 2025 и 04 Август – 10 Август 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: ESKIMO GOLD Сладолед различни вкусове 70 – 75 г/ 110 мл – цена 1,49 лв.; Филе Елена от свинско контрафиле сушено 30 дни от свежата витрина кг – цена 23,99 лв.; Баничка тип пура различни видове от нашата пекарна 80 – 85 г – цена 0,59 лв.; Пилешко филе от гърди от свежата витрина кг – цена 9,99 лв.; PARKSIDE PERFORMANCE КОМБИНИРАН ПЕРФОРАТОР – цена 99,99 лв.; Български жълт лук калибър: 30 – 50 мм 5 кг в мрежа – цена 3,99 лв.; Българско грозде сорт Велика кг- цена 3,99 лв.; Букет Цветен микс различни видове бр. – цена 12,99 лв.; Букет рози микс 39 см 9 рози в букет – цена 8,99 лв.; Нектарини плоски 500 г в опаковка – цена 3,99 лв.; Авокадо Hass годно за консумация бр. – цена 1,99 лв.; Антуриум Стайно растение Ø9 см бр. – цена 14,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 11 Август – 17 Август 2025

Кауфланд лятно турне с кауза 22 Юли – 14 Август 2025

