В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: НАРОДЕН Шпек различни видове 700 г – цена 9,99 лв.; СОФИЯ МЕЛ Пшенично брашно Класик тип 500 1 кг – цена 1,59 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e Gusto Classico 250 г – цена 9,99 лв.; ARIEL Гел 70/80 пранета Прах 80 пранета Капсули 50/60 пранета избрани видове – цена 34,99 лв.; Спанак подходящ за салата 300 г – цена 2,99 лв.; Хризантема Деко Градинско растение Ø13 см бр. – цена 6,99 лв.; Конифери микс Градинско растениe Ø9 см бр. – цена 4,49 лв.; Хамедорея Стайнo растениe Ø6 см бр. – цена 2,99 лв.; Орхидея Фаленопсис Стайно растение Ø12 см бр. – цена 13,99 лв.; Хризантема Деко Градинскo растениe Ø23 см бр. – цена 19,99 лв.; Мини Каланхое Стайно растение различни видове Ø6 см бр. – цена 2,99 лв.; Букет Цветен микс различни видове 40 см бр. – цена 9,99 лв.; ПЕРЕЛИК Луканка + Родопска сушеница 180 + 180 г – цена 9,99 лв.; МАЙСТОР ЦВЕТКО Салам Закуска 600 г – цена 9,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

Кауфланд Каталог Брошура 06 Октомври – 12 Октомври 2025

