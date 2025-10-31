Кауфланд Каталог Брошура Черен Петък 03 Ноември – 09 Ноември 2025 и 27 Октомври – 02 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% масленост 250 г – цена 4,49 лв.; САЯНА Кисело мляко 2% масленост 400 г – цена 0,99 лв.; NESCAFE CLASSIC Разтворимо кафе 2 х 250 г – цена 23,99 лв.; PEPSI/ MIRINDA/ 7 UP различни видове 2 л РЕТ – цена 1,99 лв.; STERK Бидон с две дръжки и широко гърло, 54 x 41 x 22 см – цена 14,99 лв.; ЛМ Морска сол кристална 2 кг – цена 0,99 лв.; Български жълт лук 5 кг в мрежа – цена 3,25 лв.; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ Стайно растение Ø12 см бр. – цена 22,99 лв.; Роза Градинско растение Ø12 см бр.- цена 4,99 лв.; Фикус Женшен в керамика Стайно растение Ø12 см бр. – цена 17,99 лв.; Фикус Женшен в керамика Стайно растение Ø12 см бр. – цена 7,99 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

