В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 82% масленост 3×250 г – цена 5,11 €; LB BULGARICUM Кашкавал Витоша от краве мляко 2×400 г – цена 6,64 €; FAMILIA Тоалетна хартия трипластова различни видове промопакет 32 + 16 бр. – цена 9.20 €; Филе Елена сурово-сушенo поръска от чубрица и червен пипер, 1 кг – цена 12,77 €; DOVE Крем сапун различни видове 90 г – цена 0,86 €; Орхидея Фаленопсис /с два цветоноса/ в керамична кашпа Стайно растение Ø12 см бр. – цена 14,82 €; Лале /3 луковици/ Градинско растение Ø10,5 см бр – цена 3,57 €; Хризантема Градинско растение Ø9 см бр. – цена 1,53 €; Зюмбюл Градинско растение Ø12см бр. – цена 4,49 €; Орхидея Синголо в кeрамична кашпа Стайно растение Ø9 см бр. – цена 14,31 €; МИРАЖ Тунквани бисквити различни видове 156 – 178 г – цена 1,17 € и много други.

Кауфланд Каталог Брошура 02 Февруари – 08 Февруари 2026

