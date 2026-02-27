Кауфланд Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2026 и 23 Февруари – 01 Март 2026

В новия каталог брошура на Кауфланд ще откриете: COCA-COLA/ FANTA/ SPRITE различни видове 2 л PET – цена 1,27 €; NESCAFE Разтворимо кафе 2 в 1 или 3 в 1 различни видове 8 – 17 г – цена 0,14 €; МОРЕНИ MAXX Тунквана вафла 49 г – цена 0,35 €; Пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина, кг – цена 1,53 € ; Хляб Добруджанарязан с жива закваска 2 х 650 г – цена 1,00 €; МЛЕКАРКАТА Краве масло 82% масленост – цена 5,00 €; Свински врат Древяна сурово-сушен с карамелена коричка, кг – цена 14,31 €; Филе Елена от свинско контрафиле сушено 30 дни, кг – цена 11,75 €; ОРЕХИТЕ Шпек Бургас + Шпек Класик промопакет 2 х 230 г – цена 5,62 €; СЛАВЯНА ФИШ Скумрия различни видове 3×160 г – цена 2,44 €; COMPASS Пастет домашен 3×240 г – цена 3,56 €; COSTA D’ORO Маслиново масло eкстра върджин, 1 л – цена 7,15 €; HELLMANN’S ORIGINAL Майонеза или Кетчуп 593 – 840 г – цена 3,32 €; ЩЕДРА НИВА Сладка царевица или Зелен грах 3×340 г – цена 2,24 € и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 23 Февруари – 01 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 23 Февруари – 01 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 09 Февруари – 08 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 23 Февруари – 01 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2026

Кауфланд Каталог Брошура 02 Март – 08 Март 2026