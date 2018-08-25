Кауфланд Каталог Брошура Вестник 50% Намаление 27 Август – 02 Септември 2018

В новата брошура-каталог на Кауфланд ще откриеш: Черни маслини Джайънтс размер 141 – 160, 1 кг – цена 4,39 лв.; ALEAS Маслиново масло, 1 л – цена 8,99 лв.; Негро Норвежка сьомга филе, 50 г – цена 1,29 лв.; Родопско чудо Кисело мляко с каймак, 3,8% масленост, 450 гр – цена 1,14 лв.; Шунка Тост Браво, 1 кг – цена 4,74 лв.; Деком Луканка Трапезица, 350 гр – цена 3,49 лв.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg



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Кауфланд Каталог Брошура Вестник София 20 Август – 26 Август 2018



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