Кауфланд Каталог Брошура Вестник 20 Май – 26 Май 2019

Публикувано в на 18 май 2019 admin

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете: Събери свежите супергерои; Агнешка задна четвъртина, 1 кг – цена 14,95 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,89 лв.; Johnnie Walker Скоч уиски Red Label, 40% vol, 700 мл – 17,39 лв.; Philips USB Памет, 64 GB – цена 12.99 лв.; Колбас Бургас Маджаров, сух, 1 кг – цена 14,99 лв.; Черни маслини СУпер, супер Мамут, 1 кг – цена 5,39 лв.

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Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg


Кауфланд Каталог Брошура Вестник 20 Май – 26 Май 2019


Кауфланд Каталог Брошура Вестник Открий Италия 13 Май – 19 Май 2019


Кауфланд Каталог Брошура Вестник 50% Намаление 13 Май – 19 Май 2019

Кауфланд Уикенд Оферти и Каталог Брошура Открий Италия 13 Май - 19 Май 2019

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