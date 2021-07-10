Кауфланд Каталог Брошура Вестник 12 Юли – 18 Юли 2021 и Финал по Футбол 05 Юли – 11 Юли 2021

В новата брошура-каталог на Кауфланд ще откриете: Димитър Маджаров Сирене от краве мляко по БДС, кутия 900 гр – цена 11,45 лв.; Tchibo Espresso Mляно кафе Milano, Sicilia или Gusto Tradizionale, 3 х 250 гр – цена 1,25 лв.; Гел за пране Ariel Color 1.1 л, 20 пранета – 11,49 лв.; Aloma Сладолед, различни вкусове, 485 – 500 гр/ 900 мл – цена 4,95 лв.; Клио Cлънчогледово олио, рафинирано, 1 л – цена 2,89 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg

Кауфланд Каталог Брошура Вестник 12 Юли – 18 Юли 2021

Кауфланд Каталог Брошура Вестник Футболна Селекция 05 Юли – 11 Юли 2021

Кауфланд Топ Оферти 05 Юли – 11 Юли 2021

Футболна Селекция от понеделник 05.07. до неделя 11.07



Памучен Уикенд от четвъртък 08.07. до неделя 11.07



Луда събота 10.07.



Настроение на 6 – от четвъртък 08.07. до неделя 11.07.



Кауфланд Топ Оферти 12 Юли – 18 Юли 2021