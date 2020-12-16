Кауфланд Каталог Брошура Вестник, Уикенд Оферти 14 Декември – 20 Декември 2020 и Коледен Каталог 2020

Публикувано в на 16 декември 2020 admin

В новия каталог-брошура на Кауфланд ще откриете: Deutsche Markenbutter Краве масло 82% масленост, 250 гр – цена 2,55 лв.; София Мел Пшенично брашно Класик тип 500, 1 кг – цена 0,99 лв.; Tefal Хлебопекарна Pain & Delices, 3 настройки на грамажа, 20 програми – цена 199,90 лв.; Vivo Мая за хляб, 42 гр – цена 0,29 лв.; Kuchenmeister Смес за хляб, различни видове, 500 гр – цена 1,29 лв. и много други.

Кауфланд България предлага хранителни продукти и разнообразни стоки за бита, градината, домакински уреди, всичко за детето, както и текстилни изделия.

– Разгледайте всички брошури и каталози на магазини хипермаркети Кауфланд тук.

Хипермаркети Кауфланд ще откриете в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете уебсайта на хипермаркети Кауфланд: www.kaufland.bg


Кауфланд Каталог Брошура Вестник Празнична Трапеза 14 Декември – 20 Декември 2020


Кауфланд Каталог Коледа 2020


Кауфланд Специални Оферти 14 Декември – 20 Декември 2020

За вкусния домашен хляб – От понеделник 14.12. до неделя 20.12.

Кауфланд Каталог Брошура Вестник, Уикенд Оферти 14 Декември – 20 Декември 2020 и Коледен Каталог 2020

Уикенд предложения – От четвъртък 17.12. до неделя 20.12.

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Налудничаво ниски цени – Само тази събота, 19.12

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Кухненски помощници – От понеделник 14.12. до неделя 20.12.

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Спечели награда от Коледния Календар на Кауфланд
Кауфланд Каталог Брошура Вестник 23 Ноември – 29 Ноември 2020 и 16 Ноември – 22 Ноември 2020

Kaufland и Philips – От 09.11.2020г. до 17.01.2021 г. включително, пазарувай в хипермаркети Kaufland и вземи продукти Philips с до 43% отстъпка.
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