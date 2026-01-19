В новия каталог брошура на Кам Маркет ще откриете: ДЕЛИА Пуешки наденички 400 г в защитна атмосфера – цена 5,89 лв.; БРАТЯ ПЕЕВИ Домашен кашкавал от краве мляко 460 г – цена 9,19 лв.; ВЕРЕЯ ЧУДНО Краве кисело МЛЯКО 400 г 5% масленост – цена 1,49 лв.; MLEKOVITA Топено сирене 150 г гауда или чедър – цена 2,39 лв.; ВЕСЕЛИНА Салата пиле с майонеза 250 г – цена 2,48 лв.; ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ Варено-пушена свинска флейка за кг – цена 10,70 лв.; FAVORELLI Луканков салам Милано 200 г слайс- цена 1,39 лв.; ТАНДЕМ Домашна пача 200 г ТАНДЕМ Селско роле 200 г – цена 2,99 лв.; REGGIA NUTRI MIO Спагети или пене ригате 400 г БЕЗ ГЛУТЕН от царевично и оризово брашно Произведено в Италия – цена 2,99 лв.; УНИТЕМП Пуешко месо в собствен COC 510 г – цена 11,89 лв.; LULU Руло мини 5 х 35 г пълнеж лешник Ванилия – цена 1,64 лв.; 7 DAYS MAX Кроасан какао или крем брюле – цена 1,19 лв.; ЧОКИ Пилешки кренвирши 280 г – цена 2,29 лв. и много други.

Верига магазини Кам Маркет е открита през 2017 г. в България.

Магазини Кам Маркет ще откриете на 10 места в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Кам: www.kam-market.bg

Кам Маркет Каталог Брошура 19 Януари – 25 Януари 2026