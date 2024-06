Кам Маркет Каталог Брошура 17 Юни – 23 Юни 2024 и 10 Юни – 16 Юни 2024

В новия каталог-брошура на магазини Кам Маркет ще откриете: Кайсии, 1 кг – цена 4,79 лв.; Тиквички, 1 кг – цена 1,29 лв.; Пуешко месо Делиа за готвене от бут, 400 гр – цена 4,99 лв.; Верея Прясно краве мляко, 1 л – цена 2,39 лв.; Унитемп Македонски ущипци с кашкавал, 20×20 гр – цена 4,99 лв.; Fairy Platinum Plus Таблетки за съдомиялна All in 1, 36 броя – цена 15,99 лв.; Димитър Маджаров Сирене от краве мляко, 400 гр – цена 8,89 лв.; Mlekovita Плодов йогурт, 350 гр, праскова и маракуя/ягода – цена 1,59 лв. и много други.

Верига магазини Кам Маркет е открита през 2017 г. в България.

Магазини Кам Маркет ще откриете на 10 места в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Кам: www.kam-market.bg

Кам Маркет Каталог Брошура 17 Юни – 23 Юни 2024

Кам Маркет Каталог Брошура 10 Юни – 16 Юни 2024