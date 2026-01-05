В новия каталог брошура на Кам Маркет ще откриете: PERFECTO Суров суджук за скара, за кг – цена 13,99 лв.; РОДОПА ТРОЯН Кайма с подправки 500 г овкусена МАП – цена 5,39 лв.; ЗДРАВЈЕ КУМАНОВО Кашкавал смес за кг смес от Овче и краве мляко – цена 24,59 лв.; MOZART Шоколадови бонбони 200 г – цена 6,39 лв.; САКАРЕЛА Краве сирене 2х400 гр ПРОМО ПАКЕТ – цена 9,99 лв.; БУЛГАРЧЕ ГИГАНТ Кисело мляко 400 г 2% масленост – цена 0,99 лв.; ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ Пушена рибица за кг – цена 14,29 лв.; Телешко шкембе 1 кг бланширано Произход Италия – цена 7,19 лв.; ALPIKO Кекс 400 г Шоколадов с шоколадова заливка мраморен с шоколадова заливка – цена 3,39 лв.; SALUTI Флипс с фъстъци 200 г Saluti 30% фъстъци класик ЛЮТ – цена 1,85 лв.; SUNNY FANTASY Домати на кубчета 400 г – цена 1,19 лв.и много други.

Верига магазини Кам Маркет е открита през 2017 г. в България.

Магазини Кам Маркет ще откриете на 10 места в град София.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Кам: www.kam-market.bg

Кам Маркет Каталог Брошура 05 Януари – 11 Януари 2026