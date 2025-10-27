В новия каталог и брошура на Интермаркет ще откриете: Влагоабсорбатор Sharp UD-T104AP-W Код: UD-T104AP-W SKU UD-T104AP-W EAN 4550556144247 Цвят Бял – цена 299 лв.; Хладилник Sangiorgio SD24SSE Сребрист Код: SD24SSE SKU SD24SSE Баркод 102400118 EAN 8033675153360 Общ обем 206 литра Височина 144 см Ширина 55 см Цвят Сребрист Енергиен клас E – цена 479 ле.; 50” QLED 4K Ultra HD Google телевизор Sharp LC-50GP6265 Код: LC-50GP6265 SKU LC-50GP6265 Баркод 101302809 EAN 5905683270847 Размер 50 инч. Резолюция 4K ULTRA HD (3840 x 2160) Операц. с-ма Google TV Цвят Сив Енергиен клас G – цена 699 лв.; Четирикрилен хладилник Hitachi R-WB640VRU0X (MIR) Огледално стъкло Код: RWB640VRU0XMIR SKU RWB640VRU0XMIR Баркод 10260230 EAN 8850207538873 Общ обем 514 литра Височина 184 см Ширина 90 см Цвят Сребрист Енергиен клас F – цена 5579 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио, фото и видео техника, офис оборудване, домакинска техника, климатици, бойлери, дребна техника и аксесоари в новия каталог на Интерсервиз Узунови.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Интермаркет тук.

Магазини Интермаркет ще откриете в градовете София, Пловдив и Варна.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Интермаркет: www.intermarket.bg

Интермаркет Каталог-Брошура 27 Октомври – 27 Ноември 2025