В новата брошура на Интермаркет ще откриете: Хладилник с горна камера Schneider SCDD211KTECW Keith Haring – цена 699,00 €; Тостер Schneider SCTO2KTECW Keith Haring – цена 85,00 €; Ретро кана Schneider SCKE17KTECW Keith Haring – цена 85,00 €; Автоматична еспресо кафемашина Smeg BCC12917EU Porsche 917 Salzburg Red – цена 1229,00 €; Хладилник Smeg FAB28RDP9176 Porsche 917 Salzburg Red – цена 3077,00 €; 55” 4K Ultra HD QLED MiniLED Google телевизор Sharp LC-55JP72765E Код: LC-55JP7765E – цена 431,00 €; Пералня Sangiorgio F914CA9 Код: F914CA9 – цена 355,00 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио, фото и видео техника, офис оборудване, домакинска техника, климатици, бойлери, дребна техника и аксесоари в новия каталог на Интерсервиз Узунови.

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Интермаркет тук.

Магазини Интермаркет ще откриете в градовете София, Пловдив и Варна.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Интермаркет: www.intermarket.bg

Интермаркет Каталог-Брошура 09 Февруари – 08 Март 2026