ИКЕА Промоция 18 Август – 17 Септември 2025

В новата‎ промоция на ИКЕА ще намерите: VITTSJÖ поставка за лаптоп, черно-кафяво/стъкло – цена 39,90 лв.; MITTCIRKEL плот за маса Продуктов код005.593.33 Цвят: ефект бор – цена 59,90 лв.; MICKE бюро, 105×50 см, черно кафяво Продуктов код 102.447.43 – цена 199 лв.; LAGKAPTEN/SPAND бюро Продуктов код 395.638.62 Цвят: дървесно/черно Размер: 140×60 см – цена 189 лв.; Ново LAGKAPTEN/SPAND бюро Продуктов код 395.689.06 Цвят: дървесно/черно Размер: 200×60 см – цена 206,50 лв.; Ново RODULF бюро с регулиране на височината, електрическо Продуктов код 595.303.28 Цвят: бяло Размер:140×80 см – цена 719,90 лв.; Ново ALEX модул с чекмеджета на колелца Продуктов код 595.826.66 Цвят: бяло/ черно Размер: 36×50 см – цена 139 лв.; Ново ALEX модул с чекмеджета на колелца Продуктов код 695.826.80 Цвят: тъмносиво/черно Размер: 36×76 см – цена 189 лв. и много други.

