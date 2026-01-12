В новата‎ промоция на ИКЕА ще намерите: LÖVSÅNGARE плик за завивка и калъфка Цена с IKEA Family Продуктов код 606.122.43 – цена 19,89 лв.; ANGERSBY 2-местен диван Продуктов код 104.691.86 Цена с IKEA Family Цвят: светлосиво – цена 349 лв.; HAVBERG табуретка Продуктов код 305.151.06 Цена с IKEA Family Цвят: черно – цена 258,99 лв.; HAVBERG табуретка Продуктов код 805.148.97 Цвят: червено-кафяво – цена 159,01 лв.; HAVBERG въртящо се кресло Продуктов код 905.151.08 Цена с IKEA Family Цвят: черно – цена 498,99 лв.; Цена с IKEA Family DAJLIEN количка Продуктов код 605.572.65 Цвят: светлозелено – жцена 99 лв.; Цена с IKEA Family EKENÄSET 2-местен диван Продуктов код 005.334.99 Цвят: черно – цена 458,99 лв.; Цена с IKEA Family GISTAD кресло с релакс механизъм Продуктов код 404.663.89 Цвят: тъмночервено – цена 258,99 лв.; Цена с IKEA Family EKENÄSET 3-местен диван Продуктов код 505.335.24 Цвят: черно – цена 659 лв.; Цена с IKEA Family HAVSTA масички, 2 бр/к-т Продуктов код 604.042.01 Цвят: бяло – цена 139 лв. и много други.

За повече информация, моля посетете уебсайта на IKEA: www.ikea.bg



ИКЕА Промоция 09 Януари – 02 Февруари 2026