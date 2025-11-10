ИКЕА Колекция Коледа 01 Ноември – 31 Декември 2025

В новата‎ промоция на ИКЕА ще намерите: VINTERFINT ароматна свещ в стъклена чашка, Зимна ела Ароматната свещ в чаша внася топла и приветлива коледна атмосфера със свеж, ободряващ аромат на гора от елхи – цена 1,59 лв.; VINTERFINT плюшена играчка Продуктов код 305.523.25 Цвят: червено Символ на любовта. Този плюшен Дядо Коледа с голямо сърце е чудесен коледен подарък за хората, които обичате, независимо от възрастта – цена 5,99 лв.; IKEA 365+ комплект прибори, 24 броя Продуктов код 103.997.54 Цвят: неръждаема стомана – цена 49,90 лв.; BEHAGFULL комплект прибори, 24 броя Продуктов код 203.042.32 Цвят: неръждаема стомана Официално и подредено или интимно и небрежно? Изчистените линии и неутралният стил правят BEHAGFULL подходящ за повечето поводи – цена 79,90 лв. и много други.

– Посетете ИКЕА и онлайн, в онлайн магазина за България! Разгледайте и купете вашите нови мебели и аксесоари!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на ИКЕА тук.

Магазинът на ИКЕА ще намерите на адрес: София, ул. „Околовръстен път“ 216.

За повече информация, моля посетете уебсайта на IKEA: www.ikea.bg

