В новата‎ промоция на ИКЕА ще намерите: VINTERFINT ароматна свещ в стъклена чашка, Зимна ела Ароматната свещ в чаша внася топла и приветлива коледна атмосфера със свеж, ободряващ аромат на гора от елхи – цена 1,59 лв.; VINTERFINT плюшена играчка Продуктов код 305.523.25 Цвят: червено Символ на любовта. Този плюшен Дядо Коледа с голямо сърце е чудесен коледен подарък за хората, които обичате, независимо от възрастта – цена 5,99 лв.; IKEA 365+ комплект прибори, 24 броя Продуктов код 103.997.54 Цвят: неръждаема стомана – цена 49,90 лв.; BEHAGFULL комплект прибори, 24 броя Продуктов код 203.042.32 Цвят: неръждаема стомана Официално и подредено или интимно и небрежно? Изчистените линии и неутралният стил правят BEHAGFULL подходящ за повечето поводи – цена 79,90 лв. и много други.

ИКЕА Колекция Коледа 01 Ноември – 31 Декември 2025