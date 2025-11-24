Зора Промоция Черен Петък 24 Ноември – 04 Декември 2025

В новата промоция на Зора ще откриете: Конзола PlayStation 5 (Slim) Digital Edition – цена 699,00 лв.; Конзола PlayStation 5 (PS5 Slim) Standard – цена 899,00 лв.; VR Очила PlayStation VR2 Standalone – цена 699,00 лв.; Джойстик PlayStation DualSense Edge – цена 379,99 лв.; Джойстик PlayStation DualSense Edge – цена 379,99 лв.; Слушалки с микрофон PlayStation Pulse Elite – цена 259,99 лв.; Конзола – аксесоар PlayStation Portal – цена 399,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

