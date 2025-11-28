В новия каталог и брошура на Зора ще откриете: Телевизор Samsung QE55S85FAUXXH, OLED , 55 inch, 138 см, 3840×2160 UHD-4K , Smart TV , Tizen SKU: QE55S85FAUXXH Производител: Samsung Тегло: 20 кг – цена 1899,99 лв.; Смартфон Samsung GALAXY S25 ULTRA 512GB GRAY SM-S938BZTG 512 GB, 12 GB SKU: GALAXY S25 ULTRA 512GB GRAY SM-S938BZTG Производител: Samsung Тегло: 0.45 кг – цена 2299 лв.; Вертикална прахосмукачка Bosch BCS1051POW Unlimited 10 Pro Power SKU: BCS1051POW Unlimited 10 Pro Power Производител: Bosch – цена 1399 лв.; Пералня Finlux FXA12 14T , 1400 об./мин., 12.00 kg, A , SKU: FXA12 14T Производител: Finlux Тегло: 78.2 кг – цена 799,99 лв.; Хладилник с фризер Finlux FXCARE 373030 BLE BLACK , 331 l, E , No Frost , Черен SKU: FXCARE 373030 BLE BLACK Производител: Finlux Тегло: 70 кг – цена 1099 лв.; Кафемашина Krups XP381810 SKU: XP381810 Производител: Krups Тегло: 5.8 кг – цена 199 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Зора тук.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Зора: www.zora.bg



Зора Промоция 28 Ноември – 30 Ноември 2025

Зора Каталог Брошура 28 Ноември – 26 Декември 2025



Зора Промоция Черен Петък 24 Ноември – 04 Декември 2025