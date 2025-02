В новия каталог и брошура на Зора ще откриете: Телевизор Samsung UE43DU8072UXXH, 108 см, 3840×2160 UHD-4K, 43 inch, LED, Smart TV, Tizen SKU: UE43DU8072UXXH Производител: Samsung Тегло: 11.5 кг – цена 649,99 лв.; Пералня AEG L6SNE26SE, 1151 об./мин., 6.00 kg, C, Бял SKU: L6SNE26SE Производител: AEG Тегло: 61 кг. Обороти на центрофуга (об./мин.): 1151 Други програми: Памук, синтетика, 20 мин – 3кг – цена 739 лв.; Фотоепилатор Philips BRI949/00 Lumea SKU: BRI949/00 Lumea Производител: Philips Тегло: 1.71 кг – цена 799 лв.; Уред за премахване на петна Rowenta IN5011F0 CLEAN IT SKU: IN5011F0 CLEAN IT Производител: Rowenta Тегло: 7 кг Капацитет на торбата/контейнера: 1,8 L/1,8 L Ниво на шум [dB]: 79 Аксесоари: Основна четка за почистване (8 см) Дължина на кабела: 5 метра Гаранция: 24 м – цена 359,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Зора тук.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Зора: www.zora.bg

Зора Каталог Брошура 21 Февруари – 13 Март 2025