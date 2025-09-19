В новия каталог и брошура на Зора ще откриете: Телевизор Philips 50PUS7810/12, 126 см, 3840×2160 UHD-4K, 50 inch, QLED SKU: 50PUS7810/12 Производител: Philips Тегло: 11.44 кг. – цена 799,99 лв.; Пакет Климатик Mitsubishi Heavy SRK / SRC 35 ZSP- W+МОНТАЖ – цена 1579 лв.; Лаптоп ASUS VIVOBOOK GO 15 E1504FA-BQ2424W, 1000GB SSD, 15.60, 16, AMD Radeon 610M Graphics, AMD Ryzen 5 7520U QUAD CORE, Windows SKU: VIVOBOOK GO 15 E1504FA- BQ2424W Производител: ASUS Тегло: 3 кг Вид: LED LCD дисплей Размер на екрана, inch: 15.60 Операционна система: Windows Размер на екрана, см: 39.00 Вид процесор: AMD – цена 1299,99 лв.; Мултикукър Philips HD2151/40 SKU: HD2151/40 Производител: Philips Тегло: 9.02 кг Дисплей: Да Таймер: ДА Цвят: Черен Гаранция: 24 м. Мощност (W): 1000 – цена 459,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Зора Каталог Брошура 19 Септември – 09 Октомври 2025