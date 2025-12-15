Зора Каталог Брошура 12 Декември 2025 – 08 Януари 2026 и 28 Ноември – 26 Декември 2025

В новата брошура на Зора ще откриете: Телевизор LG OLED65C51LA , 164 см, 3840×2160 UHD-4K , 65 inch, OLED , Smart TV , Web Os — цена 2 899,99 лв.1482,74 €; Смартфон Xiaomi 15T PRO 512/12 GOLD , 12 GB, 512 GB — цена 1 249,00 лв.638,60 €; Пакет Кафеавтомат Saeco SM6685/00 GranAroma Deluxe + Аксесоар Philips CA6707/10 – цена 1 699,00 лв.868,69 €; Вертикална прахосмукачка Rowenta RH2037WO X-FORCE FLEX 9.60 ALLERGY – цена 269,00 лв.137,54 €; Пералня със сушилня AEG LWR98165NXE , 10.00 kg, 1600 об./мин., 6 kg, B , Бял – цена 2 749,00 лв.1405,54 €; Сушилня AEG TR8384 , 8 kg, C , Бял – цена 1 449,00 лв.740,86 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

Зора Каталог Брошура 12 Декември 2025 – 08 Януари 2026

Зора Каталог Брошура 28 Ноември – 26 Декември 2025