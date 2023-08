В новия каталог-брошура на магазини Зора ще откриете: RB38T630ESA/EF Хладилник с фризер. Обем 386 л (272/114), No Frost – цена 1199 лв.; Хладилник с фризер Samsung BeSpoke RB34A7B5E22/EF, 344 l, E, No Frost, Черен – цена 1199 лв.; Телевизор Toshiba 50QA5D63DG ANDROID SMART, 127 см, 3840×2160 UHD-4K, 50 inch, Android, LED, Smart TV – цена 659,99 лв.; Лаптоп ASUS X515JA-BQ721W, 15.60, 16, 512GB SSD, Intel Core i7-1065G7 QUAD CORE, Intel Iris Plus Graphics, Windows – цена 1199,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Зора: www.zora.bg

Зора Каталог Брошура 11 Август – 31 Август 2023