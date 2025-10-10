В новия каталог и брошура на Зора ще откриете: Пакет смарт часовник Huawei WATCH GT 6 PRO TITANIUM 55020FTT + Слушалки Huawei FREEBUDS SE 3 BLACK – цена 999 лв.; Пералня със сушилня Bosch WNG24401BY , 1400 об./мин., 6 kg, 9.00 kg, D , Бял SKU: WNG24401BY Производител: Bosch Тегло: 80 кг. Капацитет на пране (kg): 9.00 Капацитет на сушене (kg): 6 Обороти на центрофуга (об./мин.): 1400 – цена 1599 лв.; Вертикална прахосмукачка Philips XC5244/10 SKU: XC5244/10 Производител: Philips Тегло: 5.44 кг. Гаранция: 24 м. Брой батерии: 1 Напрежение (V): 25.20 Работа с едно зареждане до (min): 60 – цена 629 лв.; Вертикална прахосмукачка за сухo и мокро почистване Philips XW9463/11 SKU: XW9463/11 Производител: Philips Тегло: 11.21 кг. – цена 1229 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Зора тук.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Зора: www.zora.bg

Зора Каталог Брошура 10 Октомври – 30 Октомври 2025