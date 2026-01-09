В новия каталог брошура на Зора ще откриете: Tefal Двоен уред за готвене с горещ въздух Tefal Dual Easy Fry Flex EY922D – ръчен чопър Tefal K13304 – цена 185,00 €; Tefal Интелигентен мултикукър Tefal Cook4me+Connect CY8558 +запичащ капак Tefal Extra Crisp – цена 229.00 €; Philips Прахосмукачка без торбичка ХВ2122 – цена 59.00 €; Philips Безкабелнa прахосмукачка ХC3133 – цена 229.00 €; Philips Безкабелнa прахосмукачка за сухо и мокро почистване – цена 629.00 €; 55/65*Q8FAAUXXH QLED UHD-4К Телевизор евизор 55/65 (139/165 см) Резолюция: 3840×2160 UHD-4K Smart TV- Tizen – YouTube Netflix Amazon Prime Video Disney+ – цена 459.99/1349.50 € и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Зора тук.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

За повече информация, моля посетете уебсайта на магазини Зора: www.zora.bg

Зора Каталог Брошура 09 Януари – 29 Януари 2026