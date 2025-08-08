В новия каталог и брошура на Зора ще откриете: Телевизор Samsung QE50Q7FAAUXXH , 125 см, 3840×2160 UHD-4K , 50 inch, QLED SKU: QE50Q7FAAUXXH Производител: Samsung Тегло: 13.5 кг. – цена 899,99 лв.; Вертикална прахосмукачка Philips XC5244/10 SKU: XC5244/10 Производител: Philips Тегло: 5.44 кг. Цвят: Син Гаранция: 24 м. Брой батерии: 1 – цена 669 лв.; Лаптоп ACER ASPIRE LITE 16 AL16-52P-50A8 NX.J5SEX.001 , 16 , 16.00 , 512GB SSD , Intel Core i5-1334U (10 cores) , Intel UHD Graphics , Без OS SKU: ASPIRE LITE 16 AL16-52P-50A8 NX.J5SEX.001 Производител: ACER – цена 899,99 лв.; Цитруспреса Bosch MCP72 GMB, 1 Л капацитет , 40 W SKU: MCP72 GMB*** Производител: Bosch Тегло: 0.8 кг – цена 146 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, климатици, домакински електроуреди и дребна техника в новия каталог на Зора.

Магазини Зора ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пазарджик, Плевен, Видин, Враца, Монтана, Севлиево, Габрово, Шумен,Търговище, Сандански, Хасково, Кърджали, Харманли и Свиленград.

Зора Каталог Брошура 08 Август – 28 Август 2025