Златна Рибка Промоция 27 Октомври – 02 Ноември 2025

Страшна седмица ви очаква в Златна Рибка! Специално за Хелоуин тази година, спестете:
-15% с код HALLO15 при покупка над 50 лв.
-20% с код HALLO20 при покупка над 100 лв.
-25% с код HALLO25 при покупка над 150 лв.
Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.
За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com
