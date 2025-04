В новата промоция на Златна Рибка ще откриете: Macadamia Weightless Repair Masque Маска за хидратация и възстановяване на тънка коса 222 мл – цена 28,50 лв.; L’alga SEASTRAIGHT Shampoo Шампоан за изглаждане и възстановяване 250 мл – цена 51,59 лв.; Olioseta ALL IN ONE HAIR CREAM Мултифункционален бутиков крем за коса ВСИЧКО В ЕДНО 200 мл – цена 26,40 лв.; Lakme TEKNIA Metal Remover Protector Mist Термозащитен спрей за метален детокс и хидратация 300 мл – цена 31,12 лв.; Lola from Rio Ondulados Shampoo Шампоан за коса на вълни и чуплива коса 500 мл – цена 18,45 лв. и много други.

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com

Златна Рибка Промоция 17 Април – 21 Април 2025

