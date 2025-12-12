В новата промоция на Златна Рибка ще откриете: GLOW Комплект за гланциращ блясък на косата – цена 80,00 лв.; Keratin Silk Infusion Кератинов копринен серум за възстановяване на изтощена коса 15 мл – цена 8,00 лв.; Morte Subita Kit Комплект за интензивна хидратация на третирана коса + ПОДАРЪК маска 100 гр – цена 68,00 лв.; TEKNIA Deep Care Shampoo Шампоан за възстановяване и подхранване 300 мл – цена 25,90 лв. и много други.

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com

Златна Рибка Промоция 12 Декември – 14 Декември 2025

