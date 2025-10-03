В новата промоция на Златна Рибка ще откриете – Мисия Здрава коса – от-10% до -30% на избрани продукти против косопад и за растеж на косата: Crescina Transdermic HFSC Complete Treatment 200 Woman Цялостна терапия за растеж на косата и против косопад за начален стадий на оредяване при жени 20 ампули – цена 126.40 лв | 64.63 €; Lador Dermatical Hair-Loss Shampoo (For Thin Hair) Шампоан против косопад за тънка коса 200 мл – цена 21.51 лв | 11.00 €; lola from rio Rapunzel Tonic For Growth Тоник за стимулиране на растежа и заздравяване 250 мл – цена 26.08 лв | 13.33 €; Rapunzel Strengthening Hair Mask Маска за стимулиране на растежа и заздравяване 450 г 24.72 лв | 12.64 € и много други.

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com

Златна Рибка Промоция 01 Октомври – 31 Октомври 2025

