В новата промоция на Златна Рибка ще откриете: OLIOSETA Комплект за гланциращ блясък на косата GLOW – цена 32.72 €; OLIOSETA Мултифункционален бутиков крем за коса ВСИЧКО В ЕДНО 200 мл ALL IN ONE HAIR CREAM – цена 11.81 €; Lalga Ампула с алгае за хидратация и супер възстановяване 12 мл BOLSTER – цена 8.55 €; Ice Pop Леден масажор за лице Peach Juice Ice Massager – цена 5.12 €; Шампоан за дълголетие и клетъчно обновяване на косата 300 мл TEKNIA Pro-Ageing Renewal Shampoo – цена 12.72 €; OLIOSETA Филър комплект за коса с подарък душ гел 350 мл Filler Set – цена 27.94 €; laCabine Крем за лице с ботокс и лифтинг ефект със 7 вида пептида 50 мл Multi-Active Collection BTx7 Lift Facial Cream – цена 25.52 € и много други.

Магазините на Златна Рибка ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас.

За да разгледате цялата продуктова гама и за повече информация, моля посетете сайта www.zlatnaribka.com

Златна Рибка Промоция Осми Март 01 Март – 08 Март 2026

