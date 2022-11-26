Еником М Каталог-Брошура Black Days 18 Ноември – 30 Ноември 2022

Публикувано в на 26 ноември 2022 Mladen

В новия каталог-брошура на Мебелна компания ЕНИКОМ М за дните на Black days, 18.11-30.11.2022, се предлагат стоки с -20% отстъпка на селекция аксесоари за дома. Тук ще намерите: КОМПЛЕКТ ПРИБОРИ ЗА ХРАНЕНЕ NOBLE PURE GOLD – 24 ЧАСТИ – цена 60 лв.; ШПАТУЛА ЗА ТОРТА NOBLE PURE GOLD – цена 5,50лв.; ЧАЙНИК MARIA PAULA GOLD – цена 29,52 лв.; ПОРЦЕЛАНОВО ПЛАТО – цена 15,99 лв.; КАНИЧКА ЗА СМЕТАНА MARIA PAULA GOLD цена 10,32 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на мебели и обзавеждане за дома, офиса и вилата в каталога на Еником М.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на мебели Еником М тук.

Магазините на мебели Еником М ще откриете в София, на адреси: жк. Дружба 1, ул. Кап. Димитър Списаревски 24 и Надежда 1, бул. Ломско шосе, бл. 171 (до метро станция “Надежда”).

За повече информация, моля посетете сайта на мебели Еником М: www.enikom-m.com

Еником М Каталог-Брошура Black Days 18 Ноември – 30 Ноември 2022

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Еником М Промоция Черен Петък 18 Ноември – 30 Ноември 2022

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