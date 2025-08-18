В новия каталог и брошура на Елитис ще откриете: NIVEA MEN АФТЪР ШЕЙВ БАЛСАМ 100МЛ – цена 11,99 лв.; EVELINE ЗАЗДРАВИТЕЛ ЗА НОКТИ 12МЛ – цена 6,99 лв.; MISSHA BB КРЕМ SERUM 20МЛ – цена 16,79 лв.; MISSHA ТЕКСТИЛНА МАСКА – цена 2,99 лв.; G.R. ОЧНА ЛИНИЯ, СПИРАЛА – цена 5,29 лв.; B.B. FRESH MINT – ДУШ ГЕЛ ВАНА, ЛОСИОН ТЯЛО 500МЛ – цена 14,99 лв.; OLD SPICE ДУШ ГЕЛ 250МЛ – цена 4,99 лв.; ZIAJA ДУШ ГЕЛ 500МЛ – цена 7,79 лв.; AROMA ЗДРАВЕ ШАМПОАН 200МЛ – цена 4,99 лв.; PALMOLIVE ДУШ ГЕЛ 250МЛ – цена 2,99 лв.; GILLETTE VENUS 5 САМОБРЪСНАЧКА – цена 19,69 лв.; EMPATHY ОСВЕЖИТЕЛ ЗА ВЪЗДУХ 250МЛ – цена 2,39 лв.; CIF АБРАЗИВ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 750МЛ – цена 4,99 лв.; IMPRESAN ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПРАНЕ 1.5Л – цена 8,99 лв.; VANISH ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ПЕТНА 1Л – цена 8,99 лв.; SAVEX – ПРАХ 4КГ КАПСУЛИ 28 БР, ТЕЧЕН 1.8Л – цена 17,39 лв.; PERSIL – ПРАХ 40 ПРАНЕТА ТЕЧЕН ПЕРИЛЕН ДИСК 22БР – цена 20,99 лв. и много други.
Верига магазини Елитис са специализирани в търговията с парфюмерия, козметика и препарати за почистване. Във всеки от обектите, клиентите разполагат с избор от над 2000 продукта за лице и тяло, над 3000 парфюма, над 1300 продукта за бита, както и изобилие от бебешка козметика и аксесоари.
Наложен като лидер в областта, Елитис открива във Варна голям търговски център с площ от 4000 кв. м. Последователно се откриват магазини в София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора.
Елитис Каталог-Брошура 19 Август – 03 Септември 2025