В новия каталог-брошура на Елитис ще откриете: COTE D`AZUR ЕДТ 100МЛ – цена 18,99 лв.; ARISTEA ЕДТ 50МЛ – цена 12,99 лв.; REXONA ДЕО 150МЛ, СТИК 50МЛ – цена 5,19 лв.; PANTENE ШАМПОАН 1000МЛ – цена 16,79 лв.; GLISS Ш-Н 400МЛ, Б-М/СПРЕЙ 200МЛ – цена 8,69 лв.; MILVA ШАМПОАН 200МЛ, ЛОСИОН 100МЛ – цена 2,59 лв.; GILLETTE – ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ 240МЛ, САМОБРТСНАЧКА BLUE III 6+2БР – цена 6,99-12,59 лв.; SPRING LINE ВЛАЖНИ КЪРПИ 120/90БР – цена 1,99 лв. и много други.

Верига магазини Елитис са специализирани в търговията с парфюмерия, козметика и препарати за почистване. Във всеки от обектите, клиентите разполагат с избор от над 2000 продукта за лице и тяло, над 3000 парфюма, над 1300 продукта за бита, както и изобилие от бебешка козметика и аксесоари.

Наложен като лидер в областта, Елитис открива във Варна голям търговски център с площ от 4000 кв. м. Последователно се откриват магазини в София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора.

Елитис Каталог-Брошура 18 Септември – 30 Септември 2025