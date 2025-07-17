В новия каталог-брошура на Елитис ще откриете: ATTRI PARFUME МЪЖКИ И ДАМСКИ АРОМАТИ с -10% ОТСТЪПКА; DOVE ДЕО 250МЛ+РОЛОН – цена 12,00 лв.; G.R. ФДТ, ТЕЧЕН РУЖ, ХАЙЛАЙТЪР – цена 8,95-14,35 лв.; NIVEA КРЕМ 250МЛ/200МЛ – цена 7,99-8,99 лв.; NIVEA SUN СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ – цена 18,79-20,79 лв.; GARNIER AMBRE SOLARE СЛЪНЦЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ с -10% ОТСТЪПКА; GILLETTE VENUS 3 ДАМСКИ САМОБРЪСНАЧКИ, 6БР – цена 11,99-19,99 лв.; PANTENE ШАМПОАН 1000МЛ – цена 16,99 лв.; PALMOLIVE ШАМПОАН 350МЛ – цена 2,99 лв.; GARNIER PURE ACTIVE ПЛАСТИР ПРОТИВ ПЪПКИ 14Г – цена 13,65 лв. и много други.

Верига магазини Елитис са специализирани в търговията с парфюмерия, козметика и препарати за почистване. Във всеки от обектите, клиентите разполагат с избор от над 2000 продукта за лице и тяло, над 3000 парфюма, над 1300 продукта за бита, както и изобилие от бебешка козметика и аксесоари.

Наложен като лидер в областта, Елитис открива във Варна голям търговски център с площ от 4000 кв. м. Последователно се откриват магазини в София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора.

За повече информация, моля посетете сайта на Елитис: www.elitis.bg

Елитис Каталог-Брошура 17 Юли – 31 Юли 2025