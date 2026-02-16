В новия каталог-брошура на Елитис ще откриете: Roses Крем 50мл – цена 2,89 €; Phyto Live Серия козметика за лице -10%; Garnier Мицеларна вода 400мл -10%; Lotus Parfums ЕДП 100мл – цена 9,99 €; BU Комплект – цена 10,99 €; Rexona Део 150мл, стик 50мл – цена 2,45 €; Vollare Декоративна козметика -10%; Dove Душ гел 750мл – цена 4,60 €; GARNIER COLOR NATURALS БОЯ ЗА КОСА – цена 3,30 €; PALOMITA ДАМСКИ ПРЕВРЪЗКИ 50БР -10%; GILLETTE VENUS САMОБРЪСНАЧКИ – цена 10,12 €; BABY CREMA ВЛАЖНИ КЪРПИ 120БР – цена 1,99 € и много други.

Верига магазини Елитис са специализирани в търговията с парфюмерия, козметика и препарати за почистване. Във всеки от обектите, клиентите разполагат с избор от над 2000 продукта за лице и тяло, над 3000 парфюма, над 1300 продукта за бита, както и изобилие от бебешка козметика и аксесоари.

Наложен като лидер в областта, Елитис открива във Варна голям търговски център с площ от 4000 кв. м. Последователно се откриват магазини в София, Бургас, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора.

За повече информация, моля посетете сайта на Елитис: www.elitis.bg

Елитис Каталог-Брошура 17 Февруари – 03 Март 2026